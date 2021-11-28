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Материалы

Бетис - Леванте

28.11.2021, Воскресенье, 16:00 мск Испания. Примера, 15 тур Бетис - Леванте
Испания. Примера (2020/2021)
28 тур
19 марта, пятница 23:00 Бетис 2:0 Леванте
16 тур
29 декабря, вторник 23:30 Леванте 4:3 Бетис
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
28 июня, воскресенье 15:00 Леванте 4:2 Бетис
6 тур
24 сентября, вторник 21:00 Бетис 3:1 Леванте
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
24 апреля, среда 22:30 Леванте 4:0 Бетис
1 тур
17 августа, пятница 23:15 Бетис 0:3 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
25 тур
26 февраля, понедельник 23:00 Леванте 0:2 Бетис
6 тур
25 сентября, понедельник 22:00 Бетис 4:0 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 23:05 Бетис 1:0 Леванте
13 тур
27 ноября, пятница 22:30 Леванте 0:1 Бетис
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
28 марта, пятница 01:00 Леванте 1:3 Бетис
11 тур
1 ноября, пятница 01:00 Бетис 0:0 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
38 тур
1 июня, суббота 23:00 Леванте 1:1 Бетис
19 тур
13 января, воскресенье 15:00 Бетис 2:0 Леванте
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 23:59 Леванте 3:1 Бетис
7 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Бетис 0:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
32 тур
13 апреля, воскресенье 19:00 Бетис 0:1 Леванте
13 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Леванте 4:3 Бетис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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