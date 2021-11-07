Введите ваш ник на сайте
Материалы

Валенсия - Атлетико

07.11.2021, Воскресенье, 18:15 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 13 тур Валенсия - Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
20 тур
24 января, воскресенье 23:00 Атлетико 3:1 Валенсия
11 тур
28 ноября, суббота 18:15 Валенсия 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
24 тур
14 февраля, пятница 23:00 Валенсия 2:2 Атлетико
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Атлетико 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
24 апреля, среда 20:30 Атлетико 3:2 Валенсия
1 тур
20 августа, понедельник 21:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
22 тур
4 февраля, воскресенье 22:45 Атлетико 1:0 Валенсия
3 тур
9 сентября, суббота 17:15 Валенсия 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
5 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 3:0 Валенсия
7 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Валенсия 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 22:30 Валенсия 1:3 Атлетико
9 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Атлетико 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 0:1 Атлетико
16 тур
15 декабря, воскресенье 23:59 Атлетико 3:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 00:30 Атлетико 2:0 Валенсия
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 01:00 Валенсия 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
31 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Валенсия
10 тур
4 ноября, воскресенье 01:00 Валенсия 2:0 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
ответный матч		 26 апреля, четверг 23:05 Валенсия 0:1 Атлетико
Лига Европы (2011/2012)
Квалификация, 1/2 финала
первый матч		 19 апреля, четверг 23:05 Атлетико 4:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
6 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 0:0 Валенсия
3 тур
10 сентября, суббота 23:59 Валенсия 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 20:00 Атлетико 1:2 Валенсия
4 тур
22 сентября, среда 23:55 Валенсия 1:1 Атлетико
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 8 апреля, четверг 23:05 Атлетико 0:0 Валенсия
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 4:1 Валенсия
5 тур
26 сентября, суббота 23:55 Валенсия 2:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
17 мая, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
17 тур
3 января, суббота 23:55 Валенсия 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 20:00 Валенсия 3:1 Атлетико
19 тур
13 января, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 