Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Райо Вальекано
Реал - Райо Вальекано: обзор матча 06 ноября 2021
Реал
06.11.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
14'
Т. Кроос
38'
К. Бензема
77'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Райо Вальекано
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
90'
+3
Замена
Э. Азар
️️️️
К. Бензема
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
83'
81'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
Э. Савельич
81'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Фалькао
77'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Гарсия
69'
Желтая карточка
С. Комесанья
69'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Нтека
60'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
60'
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
45'
+2
Желтая карточка
И. Баллиу
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Алаба
38'
Желтая карточка
Т. Кроос
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Асенсио
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
6
Камавинга
7
Винисиус
10
Асенсио
9
Бензема
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
8
Трехо
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
9
Бензема
10
Азар
10
Азар
9
Бензема
10
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
10
Асенсио
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
24
Савельич
14
Посо
14
Посо
24
Савельич
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
11
Нтека
9
Фалькао
9
Фалькао
11
Нтека
Фалькао
14
Гвардиола
14
Гвардиола
Фалькао
Остались в запасе
Реал
Райо Вальекано
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Реал - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Райо Вальекано
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+