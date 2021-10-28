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Материалы

Сельта - Реал Сосьедад

28.10.2021, Четверг, 20:00 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 11 тур Сельта - Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
31 тур
22 апреля, четверг 22:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
8 тур
1 ноября, воскресенье 18:00 Сельта 1:4 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
24 июня, среда 20:30 Реал Сосьедад 0:1 Сельта
10 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Сельта 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:30 Сельта 3:1 Реал Сосьедад
13 тур
26 ноября, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
ответный матч		 5 декабря, среда 22:30 Реал Сосьедад 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 18:15 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
21 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:2 Сельта
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Сельта 2:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
19 тур
22 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 20:15 Сельта 1:0 Реал Сосьедад
10 тур
1 ноября, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:3 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 23:59 Реал Сосьедад 1:1 Сельта
3 тур
13 сентября, суббота 23:59 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 18:00 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
14 тур
23 ноября, суббота 21:00 Реал Сосьедад 4:3 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 19:00 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
25 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2008/2009)
3 раунд
8 октября, среда 23:30 Сельта 2:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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