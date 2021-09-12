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Материалы

Осасуна - Валенсия

12.09.2021, Воскресенье, 17:15 мск Памплона, стадион Эль Садар Испания. Примера, 4 тур Осасуна - Валенсия
Испания. Примера (2020/2021)
31 тур
21 апреля, среда 20:00 Осасуна 3:1 Валенсия
19 тур
21 января, четверг 21:00 Валенсия 1:1 Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 20:30 Валенсия 2:0 Осасуна
10 тур
27 октября, воскресенье 23:00 Осасуна 3:1 Валенсия
Испания. Примера (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 17:15 Валенсия 4:1 Осасуна
17 тур
9 января, понедельник 22:45 Осасуна 3:3 Валенсия
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
19 апреля, суббота 18:00 Осасуна 1:1 Валенсия
15 тур
1 декабря, воскресенье 22:00 Валенсия 3:0 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
34 тур
4 мая, суббота 18:00 Валенсия 4:0 Осасуна
15 тур
9 декабря, воскресенье 01:00 Осасуна 0:1 Валенсия
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 9 января, среда 00:30 Валенсия 2:1 Осасуна
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 11 декабря, вторник 23:00 Осасуна 0:2 Валенсия
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Валенсия 4:0 Осасуна
1 тур
22 января, воскресенье 15:00 Осасуна 1:1 Валенсия
Испания. Примера (2010/2011)
34 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Осасуна 1:0 Валенсия
15 тур
13 декабря, понедельник 23:00 Валенсия 3:3 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 3:0 Осасуна
11 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Осасуна 1:3 Валенсия
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Осасуна 1:0 Валенсия
3 тур
21 сентября, воскресенье 19:00 Валенсия 1:0 Осасуна
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Валенсия 3:0 Осасуна
15 тур
8 декабря, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Валенсия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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