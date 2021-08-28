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Материалы

Валенсия - Алавес

27.08.2021, Пятница, 23:15 мск Валенсия, стадион Месталья Испания. Примера, 3 тур Валенсия - Алавес
Испания. Примера (2020/2021)
32 тур
24 апреля, суббота 19:30 Валенсия 1:1 Алавес
10 тур
22 ноября, воскресенье 23:00 Алавес 2:2 Валенсия
Испания. Примера (2019/2020)
27 тур
6 марта, пятница 23:00 Алавес 1:1 Валенсия
8 тур
5 октября, суббота 19:30 Валенсия 2:1 Алавес
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Валенсия 3:1 Алавес
18 тур
5 января, суббота 18:15 Алавес 2:1 Валенсия
Испания. Примера (2017/2018)
29 тур
17 марта, суббота 18:15 Валенсия 3:1 Алавес
10 тур
28 октября, суббота 14:00 Алавес 1:2 Валенсия
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
ответный матч		 24 января, среда 21:00 Алавес 2:1
(2:3)п		 Валенсия
Испания. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
первый матч		 17 января, среда 21:00 Валенсия 2:1 Алавес
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
25 февраля, суббота 15:00 Алавес 2:1 Валенсия
5 тур
22 сентября, четверг 23:00 Валенсия 2:1 Алавес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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