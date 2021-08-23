Введите ваш ник на сайте

Хетафе - Севилья

23.08.2021, Понедельник, 21:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 2 тур Хетафе - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
22 тур
6 февраля, суббота 23:00 Севилья 3:0 Хетафе
13 тур
12 декабря, суббота 18:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 20:30 Хетафе 0:3 Севилья
10 тур
27 октября, воскресенье 20:30 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 15:00 Хетафе 3:0 Севилья
4 тур
16 сентября, воскресенье 21:45 Севилья 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
28 января, воскресенье 20:30 Севилья 1:1 Хетафе
2 тур
27 августа, воскресенье 21:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
38 тур
12 мая, пятница 21:00 Севилья 2:1 Хетафе
17 тур
2 декабря, пятница 22:00 Хетафе 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 22:30 Хетафе 1:1 Севилья
9 тур
24 октября, суббота 21:30 Севилья 5:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Севилья
3 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Севилья
18 тур
5 января, воскресенье 15:00 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 23:00 Хетафе 1:1 Севилья
1 тур
18 августа, суббота 23:00 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Хетафе 5:1 Севилья
15 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Севилья
13 тур
27 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:3 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Хетафе 4:3 Севилья
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 23:55 Хетафе 1:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 3 февраля, среда 23:55 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 