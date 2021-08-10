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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Флитвуд
Сток Сити - Флитвуд: обзор матча 10 августа 2021
Сток Сити
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Флитвуд
45'
С. Сарридж
77'
Г. Суттар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Флитвуд
ГОЛ! 2:0!
Г. Суттар
77'
77'
Замена
H. Biggins
️️️️
D. Batty
Замена
C. Norton
️️️️
Д. Браун
76'
70'
Замена
К. Мортон
️️️️
R. Edmondson
Замена
С. Флетчер
️️️️
С. Сарридж
70'
69'
Желтая карточка
Д. Матете
65'
Замена
S. Morris
️️️️
A. Pilkington
ГОЛ! 1:0!
С. Сарридж
Пас отдал
Т. Инс
45'
33'
Желтая карточка
D. Batty
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
38
Adam Porter
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Флитвуд
3
Max Clark
ЦЗ
18
Daniel Batty
ЦП
7
Anthony Pilkington
ЦП
3
Дэнни Эндрю
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
8
Каллум Кэмпс
ЦФ
28
Джей Матете
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
5
Джеймс Хилл
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Сток Сити
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
44
Christian Norton
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
Флитвуд
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
31
William Crellin
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
4-3-3
17
Дэвис
5
Эстигард
17
Честер
45
Даути
15
Суттар
10
Инс
15
Томпсон
6
Клукас
9
Сарридж
18
Браун
38
1-2-5
3
18
7
28
Матете
27
21
5
Хилл
18
18
Браун
44
44
18
Браун
9
Сарридж
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Сарридж
7
14
14
7
18
10
10
18
27
39
Мортон
39
Мортон
27
Остались в запасе
Сток Сити
Флитвуд
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
31
William Crellin
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
51
Edward Jones
ЦФ
Остались в запасе
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
31
William Crellin
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Сток Сити - Флитвуд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Информация о матче
Стадион:
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