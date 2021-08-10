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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Сандерленд
Порт Вейл - Сандерленд: обзор матча 10 августа 2021
Порт Вейл
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Сандерленд
67'
J. Proctor
50'
Э. О'Брайен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Порт Вейл - Сандерленд
Желтая карточка
D. Amoo
89'
ГОЛ! 1:1!
J. Proctor
67'
Замена
D. Amoo
️️️️
Б. Уокер
65'
Замена
Л. Касс
️️️️
D. Jones
65'
65'
Замена
У. Григг
️️️️
А. Притчард
Желтая карточка
Б. Уокер
59'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. О'Брайен
Желтая карточка
D. Worrall
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
4
Брэд Уокер
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
11
James Wilson
ЦФ
9
Jamie Proctor
ЦФ
8
Бен Гэррити
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
3
Daniel Jones
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
5
Leon Legge
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Сандерленд
3
Бэйли Райт
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
13
Люк О'Найен
ЦФ
6
Том Фланаган
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Порт Вейл
24
Льюис Касс
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
29
Eden Bailey
ЦП
19
David Amoo
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Alex Hurst
ЦФ
Сандерленд
30
Корри Эванс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
28
Уилл Григг
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
26
Ли Бердж
ЦФ
1-5
4
Уокер
4
26
5
5
Смит
3
1-1-3
3
Райт
10
Притчард
6
Фланаган
13
О'Найен
48
О'Брайен
3
24
Касс
24
Касс
3
4
Уокер
19
19
4
Уокер
10
Притчард
28
Григг
28
Григг
10
Притчард
Остались в запасе
Порт Вейл
Сандерленд
6
Ryan Johnson
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
29
Eden Bailey
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Alex Hurst
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
30
Корри Эванс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
26
Ли Бердж
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
6
Ryan Johnson
ЦЗ
2
James Gibbons
ЦЗ
29
Eden Bailey
ЦП
5
Aaron Martin
ЦФ
27
Alex Hurst
ЦФ
Остались в запасе
30
Корри Эванс
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЦП
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
26
Ли Бердж
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Порт Вейл - Сандерленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
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Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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