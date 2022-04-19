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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Престон
Фулхэм - Престон: обзор матча 19 апреля 2022
Фулхэм
19.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
3 : 0
Завершен
Престон
9'
А. Митрович
34'
Ф. Карвалью
41'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Престон
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
77'
Замена
Б. Рид
️️️️
Ф. Карвалью
75'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Рид
70'
69'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Б. Поттс
46'
Замена
Б. Диаби
️️️️
Д. Ирл
45'
+1
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
Пас отдал
Х. Уилсон
41'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Карвалью
34'
25'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
Желтая карточка
Т. Кэрни
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Брайан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Престон
20
Paul Huntington
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Уильямс
10
Кэрни
6
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
4-4-2
1
Иверсен
6
Линдсэй
16
Хьюз
4
ван ден Берг
32
Ирл
44
Поттс
8
Маккэнн
14
Джонсон
8
Уайтмэн
9
Арчер
17
Эванс
6
Рид
14
Сери
14
Сери
6
Рид
14
Карвалью
14
Рид
14
Рид
14
Карвалью
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
32
Ирл
4
Диаби
4
Диаби
32
Ирл
44
Поттс
7
Синклейр
7
Синклейр
44
Поттс
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
Остались в запасе
Фулхэм
Престон
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
20
Paul Huntington
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Фулхэм - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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