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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкберн
Ковентри - Блэкберн: обзор матча 02 апреля 2022
Ковентри
02.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 2
Завершен
Блэкберн
8'
Г. Пикеринг (АГ)
90+9'
В. Дьекереш
46'
Б. Дак
82'
С. Уортон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Блэкберн
ГОЛ! 2:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
Ф. Дабо
90'
+9
82'
ГОЛ! 1:2!
С. Уортон
Пас отдал
Д. Ротуэлл
78'
Желтая карточка
С. Уортон
Желтая карточка
В. Дьекереш
78'
Желтая карточка
Я. Матсен
76'
68'
Желтая карточка
Д. Бакли
63'
Желтая карточка
Б. Бреретон
49'
Желтая карточка
С. Галлахер
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Бакли
46'
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
46'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Р. Гилс
37'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Пикеринг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Джейми Аллен
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
23
Брэдли Дак
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
21
Бидуэлл
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
14
Дьекереш
24
Гудден
5
Роуз
5
Хайам
24
Аллен
3-4-3
1
Камински
24
Ньямб
6
ван Хеке
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ранкин-Костелло
3
Гилс
16
Уортон
3
Пикеринг
20
Галлахер
3
Гилс
22
Бреретон
22
Бреретон
3
Гилс
26
Ранкин-Костелло
23
Дак
23
Дак
26
Ранкин-Костелло
Остались в запасе
Ковентри
Блэкберн
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Ковентри - Блэкберн
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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