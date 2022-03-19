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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ковентри
Дерби Каунти - Ковентри: обзор матча 19 марта 2022
Дерби Каунти
19.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
66'
Т. Лоуренс (П)
28'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Ковентри
Замена
Л. Сибли
️️️️
Р. Моррисон
79'
70'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. О'Харе
66'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Лоуренс
66'
64'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Шипли
Желтая карточка
Н. Бирн
57'
54'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Замена
Л. Планж
️️️️
Л. Томпсон
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
М. Гудден
Пас отдал
К. О'Харе
22'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
13'
Замена
Я. Матсен
️️️️
Д. Кларк-Салтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
16
Лайам Томпсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
18
Бен Шиф
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Люк Планж
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Райан Хоули
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
2-1-2-3-3
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Белик
16
Томпсон
18
Берд
10
Лоуренс
11
Моррисон
7
Эбиовей
21
Оллсоп
44
Кашин
3
Бьюкэнан
3-1-1-5
21
Мур
25
Дабо
6
Кларк-Салтер
21
Бидуэлл
38
Хамер
17
О'Харе
18
Шиф
5
Хайам
24
Аллен
24
Гудден
26
Шипли
11
Моррисон
32
Сибли
32
Сибли
11
Моррисон
16
Томпсон
7
Планж
7
Планж
16
Томпсон
6
Кларк-Салтер
22
Матсен
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
29
Уогхорн
29
Уогхорн
17
О'Харе
26
Шипли
14
Дьекереш
14
Дьекереш
26
Шипли
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ковентри
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Дерби Каунти - Ковентри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
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