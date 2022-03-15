Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Дерби Каунти
Блэкберн - Дерби Каунти: обзор матча 15 марта 2022
Блэкберн
15.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
53'
С. Уортон
59'
Т. Долан
90+7'
С. Галлахер
28'
Р. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Дерби Каунти
ГОЛ! 3:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Р. Гилс
90'
+7
Желтая карточка
Л. Трэвис
83'
73'
Замена
Л. Планж
️️️️
М. Эбиовей
73'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Д. Найт
67'
Желтая карточка
Р. Моррисон
ГОЛ! 2:1!
Т. Долан
Пас отдал
Б. Дак
59'
ГОЛ! 1:1!
С. Уортон
Пас отдал
Д. Ротуэлл
53'
Замена
Б. Дак
️️️️
Б. Джонсон
46'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Моррисон
Пас отдал
Н. Бирн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Райан Хеджс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3-4-1-3
1
Камински
6
ван Хеке
27
Трэвис
20
Уортон
26
Ленихэн
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ранкин-Костелло
24
Долан
30
Хадра
3
Пикеринг
16
Уортон
2-3-3-3
14
Бирн
33
Дэйвис
16
Томпсон
12
Найт
18
Берд
7
Эбиовей
11
Моррисон
10
Лоуренс
3
Бьюкэнан
44
Кашин
21
Оллсоп
26
Ранкин-Костелло
20
Галлахер
20
Галлахер
26
Ранкин-Костелло
4
Джонсон
23
Дак
23
Дак
4
Джонсон
12
Найт
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
12
Найт
7
Эбиовей
7
Планж
7
Планж
7
Эбиовей
Остались в запасе
Блэкберн
Дерби Каунти
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Райан Хеджс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Райан Хеджс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Блэкберн - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Дерби Каунти
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+