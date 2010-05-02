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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Дженоа
Бари - Дженоа: обзор матча 02 мая 2010
Бари
02.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Дженоа
57'
Р. Меджиорини
85'
Х. Игнасио Кастильо
89'
П. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Дженоа
ГОЛ! 3:0!
П. Баррето
ГОЛ! 2:0!
Х. Игнасио Кастильо
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
А. Паризи
️️️️
В. Коман
Замена
М. Донати
️️️️
С. Альмирон
Замена
Р. Боаки
️️️️
Д. Скулли
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Р. Палладино
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
19'
Желтая карточка
И. Юрич
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
18
Андраш Гостоньи
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
32
Масиелло
5
Масиелло
19
Бонуччи
14
Бельмонте
78
Коман
14
Гацци
4
Альмирон
27
Альварес
10
Баррето
69
Меджиорини
4-3-3
73
Скарпи
27
Место
4
Кришито
4
Томович
19
Папастатопулос
28
Юрич
0
Сапатер
0
Миланетто
17
Палладино
10
Скулли
99
Аквафреска
78
Коман
21
Паризи
21
Паризи
78
Коман
4
Альмирон
5
Донати
5
Донати
4
Альмирон
69
Меджиорини
9
Кастильо
9
Кастильо
69
Меджиорини
17
Палладино
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
17
Палладино
10
Скулли
22
Боаки
22
Боаки
10
Скулли
Остались в запасе
Бари
Дженоа
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
18
Андраш Гостоньи
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
18
Андраш Гостоньи
ЦП
Остались в запасе
27
Леонардо Териджи
ЦЗ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
88
Иван Фатич
ЦЗ
32
Марко Амелия
ВР
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Бари - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Сан Никола
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