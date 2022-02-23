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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Миллуолл
Дерби Каунти - Миллуолл: обзор матча 23 февраля 2022
Дерби Каунти
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Миллуолл
88'
Д. Купер (АГ)
2'
Д. Уоллес
30'
Т. Бьюри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерби Каунти - Миллуолл
Желтая карточка
Р. Оллсоп
90'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Купер
88'
85'
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. Беннетт
85'
Замена
З. Лавлейс
️️️️
Т. Бьюри
Замена
М. Эбиовей
️️️️
К. Белик
72'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Сибли
46'
30'
ГОЛ! 0:2!
Т. Бьюри
29'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
2-1-2-1-5
33
Дэйвис
14
Бирн
5
Белик
18
Берд
12
Найт
32
Сибли
2
Эбоселе
21
Оллсоп
7
Планж
3
Бьюкэнан
44
Кашин
4-3-3
33
Биалковски
2
Мэлони
3
Уоллес
5
Купер
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
16
Митчелл
17
Уоллес
10
Беннетт
7
Бьюри
20
МакНамара
5
Белик
7
Эбиовей
7
Эбиовей
5
Белик
32
Сибли
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
32
Сибли
10
Беннетт
12
Эванс
12
Эванс
10
Беннетт
7
Бьюри
29
Лавлейс
29
Лавлейс
7
Бьюри
Остались в запасе
Дерби Каунти
Миллуолл
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Главный тренер
Уэйн Руни
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
Остались в запасе
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Дерби Каунти - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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