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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Миллуолл
Блэкберн - Миллуолл: обзор матча 08 марта 2022
Блэкберн
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Миллуолл
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
90'
84'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Б. Афобе
Замена
Д. Вейл
️️️️
С. Галлахер
84'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Бакли
77'
Замена
Т. Долан
️️️️
Р. Гилс
77'
73'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
67'
Желтая карточка
М. Уоллес
57'
Замена
A. Pearce
️️️️
Т. Бьюри
46'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Баллард
41'
Желтая карточка
Д. Купер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
2-5-3
1
Камински
6
ван Хеке
27
Трэвис
3
Гилс
26
Ранкин-Костелло
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ленихэн
16
Уортон
3
Пикеринг
20
Галлахер
4-3-3
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Баллард
16
Митчелл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
23
Афобе
7
Бьюри
20
МакНамара
6
Бакли
26
Хеджс
26
Хеджс
6
Бакли
3
Гилс
24
Долан
24
Долан
3
Гилс
20
Галлахер
27
Вейл
27
Вейл
20
Галлахер
7
Бьюри
15
15
7
Бьюри
5
Баллард
12
Эванс
12
Эванс
5
Баллард
23
Афобе
10
Беннетт
10
Беннетт
23
Афобе
Остались в запасе
Блэкберн
Миллуолл
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
25
Джордж Лонг
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
23
Джеймс Браун
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
11
Коннор Мэхони
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
29
Зак Лавлейс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Миллуолл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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