Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ковентри
Рединг - Ковентри: обзор матча 12 февраля 2022
Рединг
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 3
Завершен
Ковентри
23'
Л. Жоао
55'
Э. Идом
45+2'
Д. Хайам
47'
М. Роуз
65'
Я. Матсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Ковентри
88'
Желтая карточка
Я. Матсен
Замена
К. Абрефа
️️️️
Т. Холмс
87'
85'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. О'Харе
Желтая карточка
Т. Холмс
84'
72'
Желтая карточка
Б. Шиф
Замена
Я. Мейте
️️️️
Э. Риномхота
69'
66'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Д. Бидуэлл
65'
ГОЛ! 2:3!
Я. Матсен
Вторая желтая
Д. Хойлетт
64'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
57'
ГОЛ! 2:2!
Э. Идом
Пас отдал
Т. Инс
55'
47'
ГОЛ! 1:2!
М. Роуз
Пас отдал
Г. Хамер
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Д. Хайам
Пас отдал
Г. Хамер
37'
Желтая карточка
Д. Хайам
29'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рахман Баба
23'
14'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Карл Хейн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Майкл Роуз
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
11
Яку Мейте
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Ковентри
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-4-3
1
Хейн
21
Баба
5
Моррисон
17
Идом
8
Свифт
30
Хойлетт
10
Инс
4
Риномхота
19
Жоао
29
Лорент
12
Холмс
4-1-1-4
21
Мур
34
Кейн
21
Бидуэлл
6
Кларк-Салтер
22
Матсен
38
Хамер
17
О'Харе
5
Хайам
18
Шиф
14
Дьекереш
5
Роуз
12
Холмс
2
Абрефа
2
Абрефа
12
Холмс
4
Риномхота
11
Мейте
11
Мейте
4
Риномхота
21
Бидуэлл
26
Шипли
26
Шипли
21
Бидуэлл
17
О'Харе
24
Аллен
24
Аллен
17
О'Харе
Остались в запасе
Рединг
Ковентри
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Рединг - Ковентри
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Ковентри
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+