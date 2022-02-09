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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ноттингем Форест
Блэкберн - Ноттингем Форест: обзор матча 09 февраля 2022
Блэкберн
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
23'
Д. Гарнер
90'
Б. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Ноттингем Форест
90'
+3
Замена
К. Силва
️️️️
Б. Джонсон
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Джонсон
87'
Желтая карточка
С. Сарридж
Замена
Р. Хеджс
️️️️
Д. Зеефуик
83'
69'
Желтая карточка
Д. Гарнер
69'
Замена
С. Сарридж
️️️️
К. Дэвис
Желтая карточка
Б. Бреретон
59'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Бакли
54'
Вторая желтая
Д. Ленихэн
53'
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
50'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
40'
31'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гарнер
Пас отдал
К. Дэвис
Желтая карточка
Д. Бакли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
20
Адам Уортон
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
10
Ксанде Силва
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-5-1-1
1
Камински
6
ван Хеке
20
Уортон
42
Зеефуик
3
Гилс
6
Бакли
7
Ротуэлл
27
Трэвис
26
Ленихэн
22
Бреретон
30
Хадра
3-3-2-1-1
30
Самба
27
Кук
26
Маккена
6
Уорролл
99
Спенс
37
Гарнер
3
Лоу
22
Йетс
4
Коулбэк
22
Джонсон
9
Дэвис
42
Зеефуик
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Зеефуик
6
Бакли
20
Галлахер
20
Галлахер
6
Бакли
22
Джонсон
10
Силва
10
Силва
22
Джонсон
9
Дэвис
9
Сарридж
9
Сарридж
9
Дэвис
Остались в запасе
Блэкберн
Ноттингем Форест
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
Остались в запасе
34
Этан Хорват
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ЦП
88
Кафу
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Блэкберн - Ноттингем Форест
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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