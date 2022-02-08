Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Барнсли
Лутон Таун - Барнсли: обзор матча 08 февраля 2022
Лутон Таун
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
28'
А. Кэмпбелл
59'
Э. Адебайо (П)
44'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Барнсли
89'
Желтая карточка
Л. Китчинг
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
87'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Э. Адебайо
85'
Замена
П. Киосо
️️️️
Г. Корник
80'
78'
Замена
Р. Палмер
️️️️
Д. Бенсон
64'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Вита
64'
Замена
D. Cole
️️️️
А. Басси
60'
Желтая карточка
Б. Коллинс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Адебайо
59'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Г. Ошо
55'
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Моррис
ГОЛ! 1:0!
А. Кэмпбелл
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
44
Фред Оньединма
ПП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
3-4-1-2
1
Ши
32
Бурк
4
Ошо
14
Бри
17
Белл
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
3
Нейсмит
23
Лэнсбери
45
Адебайо
23
Корник
4-1-3-1-1
40
Коллинс
15
Китчинг
6
Хелик
5
Андерсен
21
Вита
6
Гомес
4
Стайлс
19
Бенсон
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
4
Ошо
44
Оньединма
44
Оньединма
4
Ошо
45
Адебайо
14
Хилтон
14
Хилтон
45
Адебайо
23
Корник
30
Киосо
30
Киосо
23
Корник
21
Вита
28
Уильямс
28
Уильямс
21
Вита
19
Бенсон
17
Палмер
17
Палмер
19
Бенсон
10
Басси
44
44
10
Басси
Остались в запасе
Лутон Таун
Барнсли
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Лутон Таун - Барнсли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+