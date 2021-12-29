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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Миллуолл
Ковентри - Миллуолл: обзор матча 29 декабря 2021
Ковентри
29.12.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
79'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Миллуолл
Замена
Д. Джонс
️️️️
М. Роуз
87'
79'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
78'
Замена
С. Мэлони
️️️️
О. Ожо
Желтая карточка
Т. Кейн
71'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Л. Келли
69'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
М. Гудден
68'
66'
Замена
Б. Афобе
️️️️
М. Беннетт
56'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ковентри
44
Киан Тайлер
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Беник Афобе
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
2-1-5
22
Матсен
34
Кейн
17
О'Харе
18
Шиф
13
Уилсон
10
Уокер
24
Гудден
4
Келли
4-3-3
33
Биалковски
15
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Сэйвилл
9
Ожо
16
Митчелл
9
Брэдшоу
10
Беннетт
20
МакНамара
24
Гудден
14
Дьекереш
14
Дьекереш
24
Гудден
4
Келли
24
Аллен
24
Аллен
4
Келли
5
Роуз
10
Джонс
10
Джонс
5
Роуз
9
Ожо
2
Мэлони
2
Мэлони
9
Ожо
10
Беннетт
23
Афобе
23
Афобе
10
Беннетт
Остались в запасе
Ковентри
Миллуолл
44
Киан Тайлер
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
25
Джордж Лонг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
Остались в запасе
44
Киан Тайлер
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ковентри - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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