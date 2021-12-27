Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Вест Бромвич
Дерби Каунти - Вест Бромвич: обзор матча 27 декабря 2021
Дерби Каунти
27.12.2021, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
58'
К. Казим-Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Вест Бромвич
76'
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
Д. Ферлонг
63'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Г. Диангана
62'
Замена
Т. Феллоус
️️️️
А. Рич
ГОЛ! 1:0!
К. Казим-Ричардс
58'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
S. Baldock
57'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Планж
57'
Желтая карточка
Р. Стирмен
51'
36'
Желтая карточка
М. Кларк
Желтая карточка
Л. Томпсон
20'
Желтая карточка
К. Дэйвис
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
4-3-4
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Стирмен
14
Бирн
18
Берд
12
Найт
16
Томпсон
21
Оллсоп
9
2
Эбоселе
7
Планж
3-3-3-1
26
Джонстон
5
Кларк
4
Кипр
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
3
Рич
8
Моламби
19
Диангана
47
Робинсон
9
11
Моррисон
11
Моррисон
9
7
Планж
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Планж
2
Ферлонг
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
2
Ферлонг
3
Рич
18
Феллоус
18
Феллоус
3
Рич
19
Диангана
9
Хагилл
9
Хагилл
19
Диангана
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вест Бромвич
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
АП
44
Эйран Кашин
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Дерби Каунти - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+