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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 20 декабря 2021
Фулхэм
20.12.2021, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
85'
Желтая карточка
Д. Богль
76'
Замена
Д. Флек
️️️️
К. Хурихейн
Замена
Р. Муньис
️️️️
Э. Робинсон
69'
Замена
Б. Рид
️️️️
Ф. Карвалью
61'
55'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
46'
46'
Замена
С. Берге
️️️️
М. Гиббс-Уайт
45'
Желтая карточка
У. Фодеринхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
15
Люк Фримен
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
2
Тете
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
3-2-4-1
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
15
Иган
6
Бешам
2
Богль
14
Робинсон
14
Хурихейн
7
Ндиайе
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
14
Шарп
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
14
Карвалью
14
Рид
14
Рид
14
Карвалью
33
Робинсон
9
Муньис
9
Муньис
33
Робинсон
10
Гиббс-Уайт
16
Берге
16
Берге
10
Гиббс-Уайт
14
Хурихейн
13
Флек
13
Флек
14
Хурихейн
Остались в запасе
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
15
Люк Фримен
АП
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Фулхэм - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
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