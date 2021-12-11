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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Барнсли
Престон - Барнсли: обзор матча 11 декабря 2021
Престон
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
57'
А. Брауне
78'
Д. Джонсон
65'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Барнсли
Замена
Б. Поттс
️️️️
Д. Джонсон
90'
83'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
83'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
К. Стайлс
ГОЛ! 2:1!
Д. Джонсон
Пас отдал
Р. Ледсон
78'
77'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
76'
Замена
А. Исека
️️️️
К. Одуор
Замена
С. Синклейр
️️️️
Ш. Магуайр
70'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
70'
65'
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
Пас отдал
К. Бриттан
ГОЛ! 1:0!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Джонсон
57'
27'
Желтая карточка
К. Вудроу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Престон
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Барнсли
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
32
Ирл
16
Хьюз
5
Бауэр
4
ван ден Берг
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Брауне
8
Уайтмэн
24
Магуайр
17
Риис
3-3-2-2
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
15
Китчинг
2
Бриттан
6
Гомес
29
Одуор
4
Стайлс
17
Палмер
9
Моррис
12
Вудроу
24
Магуайр
7
Синклейр
7
Синклейр
24
Магуайр
14
Джонсон
44
Поттс
44
Поттс
14
Джонсон
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
4
Стайлс
19
Бенсон
19
Бенсон
4
Стайлс
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
29
Одуор
9
Исека
9
Исека
29
Одуор
Остались в запасе
Престон
Барнсли
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Остались в запасе
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Престон - Барнсли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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