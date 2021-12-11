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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Фулхэм
Лутон Таун - Фулхэм: обзор матча 11 декабря 2021
Лутон Таун
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
62'
Э. Адебайо
19'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Фулхэм
87'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Г. Ошо
️️️️
А. Кэмпбелл
78'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Мускве
77'
76'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Н. Кебану
76'
Замена
Д. Онома
️️️️
Т. Кэрни
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
Д. Бри
62'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
42'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
3-4-1-2
1
Ши
32
Бурк
14
Бри
17
Белл
15
Брэдли
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
3
Нейсмит
18
Кларк
15
Мускве
45
Адебайо
4-2-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
23
Брайан
14
Сери
10
Кэрни
10
Уилсон
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
16
Кэмпбелл
4
Ошо
4
Ошо
16
Кэмпбелл
15
Мускве
44
Оньединма
44
Оньединма
15
Мускве
10
Кэрни
17
Онома
17
Онома
10
Кэрни
92
Кебану
14
Карвалью
14
Карвалью
92
Кебану
10
Уилсон
9
Муньис
9
Муньис
10
Уилсон
Остались в запасе
Лутон Таун
Фулхэм
21
Симон Слуга
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Лутон Таун - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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