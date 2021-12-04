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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Вест Бромвич
Ковентри - Вест Бромвич: обзор матча 04 декабря 2021
Ковентри
04.12.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 2
Завершен
Вест Бромвич
83'
К. МакФадзин
20'
К. Грант
43'
К. МакФадзин (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Вест Бромвич
86'
Замена
С. Аджайи
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
ГОЛ! 1:2!
К. МакФадзин
Пас отдал
Т. Кейн
83'
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. О'Харе
77'
74'
Желтая карточка
С. Кипр
68'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Робинсон
66'
Желтая карточка
С. Джонстон
55'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Г. Диангана
Замена
Д. Хайам
️️️️
Я. Матсен
46'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. МакФадзин
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
40'
35'
Желтая карточка
А. Моуатт
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ковентри
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
25
Дабо
34
Кейн
38
Хамер
17
О'Харе
14
Дьекереш
5
МакФадзин
5
Роуз
18
Шиф
24
Гудден
3-2-2-2
26
Джонстон
4
Кипр
5
Бартли
5
Кларк
19
Гарднер-Хикман
22
Таунсенд
19
Диангана
20
Моуатт
47
Робинсон
9
Грант
17
О'Харе
10
Уокер
10
Уокер
17
О'Харе
22
Матсен
5
Хайам
5
Хайам
22
Матсен
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
19
Гарднер-Хикман
6
Аджайи
6
Аджайи
19
Гарднер-Хикман
47
Робинсон
3
Рич
3
Рич
47
Робинсон
19
Диангана
9
Хагилл
9
Хагилл
19
Диангана
Остались в запасе
Ковентри
Вест Бромвич
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ковентри - Вест Бромвич
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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