Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Фулхэм
Престон - Фулхэм: обзор матча 27 ноября 2021
Престон
27.11.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
72'
Ч. Эванс
15'
Т. Рим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Фулхэм
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Э. Хьюз
90'
+4
81'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ф. Карвалью
Желтая карточка
Ч. Эванс
80'
80'
Желтая карточка
Д. Онома
ГОЛ! 1:1!
Ч. Эванс
Пас отдал
Э. Риис
72'
69'
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Кебану
69'
Замена
Д. Онома
️️️️
Ж. Мишель Сери
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ш. Магуайр
60'
Замена
Д. Стори
️️️️
Т. Баркуйзен
53'
48'
Желтая карточка
Э. Робинсон
Желтая карточка
С. ван ден Берг
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рим
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
32
Ирл
6
Линдсэй
16
Хьюз
4
ван ден Берг
8
Брауне
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
29
Баркуйзен
17
Риис
24
Магуайр
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
14
Сери
6
Рид
10
Уилсон
14
Карвалью
92
Кебану
9
Митрович
29
Баркуйзен
14
Стори
14
Стори
29
Баркуйзен
16
Хьюз
8
Каннингэм
8
Каннингэм
16
Хьюз
24
Магуайр
17
Эванс
17
Эванс
24
Магуайр
14
Карвалью
93
Кноккарт
93
Кноккарт
14
Карвалью
14
Сери
17
Онома
17
Онома
14
Сери
92
Кебану
14
Рид
14
Рид
92
Кебану
Остались в запасе
Престон
Фулхэм
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Фулхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Фулхэм
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+