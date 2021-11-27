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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Ковентри
Борнмут - Ковентри: обзор матча 27 ноября 2021
Борнмут
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ковентри
45'
Д. Энтони
66'
Ф. Биллинг
85'
М. Гудден
90+5'
Т. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Ковентри
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Т. Кейн
Пас отдал
М. Гудден
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Энтони
90'
+3
90'
+2
Замена
Т. Уокер
️️️️
Я. Матсен
Замена
Z. Ibsen Rossi
️️️️
Г. Килкенни
87'
86'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Шиф
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Гудден
Замена
Л. Дэвис
️️️️
Р. Кристи
79'
Желтая карточка
К. Мефам
74'
Красная карточка
Ж. Лерма
68'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
Д. Энтони
66'
63'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Аллен
Желтая карточка
С. Кук
54'
45'
+1
Желтая карточка
К. МакФадзин
ГОЛ! 1:0!
Д. Энтони
Пас отдал
Л. Кук
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-4-1-2
12
Траверс
27
Кук
2
Мефам
3
Стейси
8
Лерма
10
Кук
8
Биллинг
18
Килкенни
10
Кристи
19
Энтони
19
Соланке
3-1-5
21
Мур
25
Дабо
34
Кейн
22
Матсен
17
О'Харе
5
Хайам
18
Шиф
4
Келли
24
Аллен
5
МакФадзин
10
Кристи
3
Дэвис
3
Дэвис
10
Кристи
19
Энтони
10
Маркондес
10
Маркондес
19
Энтони
18
Килкенни
4
4
18
Килкенни
18
Шиф
10
Джонс
10
Джонс
18
Шиф
24
Аллен
14
Дьекереш
14
Дьекереш
24
Аллен
22
Матсен
10
Уокер
10
Уокер
22
Матсен
Остались в запасе
Борнмут
Ковентри
1
Эрьян Нюланд
ВР
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
9
Джамал Лоу
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
28
Джош Экклз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Борнмут - Ковентри
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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