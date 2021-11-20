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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бирмингем Сити
Халл Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 20 ноября 2021
Халл Сити
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
17'
Д. Хонимэн
57'
M. Wilks
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Г. Доэрти
83'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Д. Хонимэн
79'
78'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
С. Хоган
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Магеннис
72'
Замена
R. Williams
️️️️
Р. Лонгман
72'
Желтая карточка
Д. Гривз
65'
61'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
ГОЛ! 2:0!
M. Wilks
Пас отдал
К. Льюис-Поттер
57'
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Х. Дин
Желтая карточка
Д. Бернард
45'
+3
Желтая карточка
Д. Магеннис
43'
43'
Красная карточка
Г. Гарднер
34'
Желтая карточка
С. Хоган
ГОЛ! 1:0!
Д. Хонимэн
Пас отдал
Р. Лонгман
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
21
Ричард Смолвуд
ЦФ
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
15
МакЛафлин
5
Бернард
10
Хонимэн
12
23
Льюис-Поттер
5
Доэрти
24
Гривз
47
Лонгман
21
Смолвуд
9
Магеннис
3-1-3-3
20
Шаркич
6
Дин
4
Робертс
28
Сэндерсон
26
Суньич
8
МакГри
18
Вудс
20
Гарднер
14
Дини
91
Бела
25
Хоган
9
Магеннис
29
Смит
29
Смит
9
Магеннис
10
Хонимэн
7
Кэннон
7
Кэннон
10
Хонимэн
47
Лонгман
14
14
47
Лонгман
6
Дин
8
Джеймс
8
Джеймс
6
Дин
25
Хоган
15
Анеке
15
Анеке
25
Хоган
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Халл Сити
Бирмингем Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Халл Сити - Бирмингем Сити
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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