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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Дерби Каунти
Миллуолл - Дерби Каунти: обзор матча 06 ноября 2021
Миллуолл
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
45+1'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Купер
90'
+1
Замена
О. Ожо
️️️️
Б. Афобе
87'
87'
Замена
Л. Сибли
️️️️
S. Baldock
Замена
M. Smith
️️️️
Д. Сэйвилл
80'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Беннетт
74'
Замена
Д. МакНамара
️️️️
Д. Баллард
74'
64'
Вторая желтая
Н. Бирн
Желтая карточка
Б. Митчелл
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Мэлони
Пас отдал
Д. Уоллес
45'
+1
27'
Желтая карточка
Н. Бирн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
16
Митчелл
6
Сэйвилл
17
Уоллес
10
Беннетт
18
Леонард
23
Афобе
3-3-1-3
13
Рос
14
Бирн
19
Ягиелка
33
Дэйвис
4
Шинни
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
2
Эбоселе
3
Бьюкэнан
9
23
Афобе
9
Ожо
9
Ожо
23
Афобе
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
10
Беннетт
5
Баллард
20
МакНамара
20
МакНамара
5
Баллард
6
Сэйвилл
17
17
6
Сэйвилл
9
32
Сибли
32
Сибли
9
Остались в запасе
Миллуолл
Дерби Каунти
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Миллуолл - Дерби Каунти
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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