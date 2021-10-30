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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Блэкберн
Дерби Каунти - Блэкберн: обзор матча 30 октября 2021
Дерби Каунти
30.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 2
Завершен
Блэкберн
89'
К. Дэйвис
8'
Б. Бреретон
20'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Блэкберн
89'
Желтая карточка
И. Поведа
ГОЛ! 1:2!
К. Дэйвис
89'
87'
Замена
И. Поведа
️️️️
С. Галлахер
85'
Желтая карточка
Д. Бакли
59'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
Желтая карточка
Т. Лоуренс
50'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
К. Йозвяк
46'
Замена
S. Baldock
️️️️
Л. Сибли
46'
Желтая карточка
Г. Шинни
28'
20'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бреретон
Пас отдал
Т. Долан
8'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бреретон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
4-4-1-1
13
Рос
14
Бирн
3
Форсит
19
Ягиелка
33
Дэйвис
11
Моррисон
4
Шинни
32
Сибли
18
Берд
10
Лоуренс
72
Йозвяк
5-1-4
1
Камински
27
Трэвис
6
Бакли
4
Джонсон
7
Ротуэлл
26
Ленихэн
22
Бреретон
14
Эдун
6
ван Хеке
24
Долан
20
Галлахер
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
32
Сибли
9
9
32
Сибли
20
Галлахер
99
Поведа
99
Поведа
20
Галлахер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Блэкберн
1
Дэвид Маршалл
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Дерби Каунти - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
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