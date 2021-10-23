Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Дерби Каунти
Ковентри - Дерби Каунти: обзор матча 23 октября 2021
Ковентри
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Дерби Каунти
20'
М. Гудден (П)
78'
Г. Шинни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Дерби Каунти
88'
Желтая карточка
Р. Моррисон
78'
ГОЛ! 1:1!
Г. Шинни
71'
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
67'
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Шиф
66'
54'
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
Желтая карточка
Я. Матсен
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гудден
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
38
Густаво Хамер
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Ковентри
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Джоди Джонс
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
25
Дабо
14
Дьекереш
24
Гудден
18
Шиф
5
МакФадзин
3-3-1-3
13
Рос
19
Ягиелка
33
Дэйвис
14
Бирн
4
Шинни
11
Моррисон
18
Берд
10
Лоуренс
3
Бьюкэнан
72
Йозвяк
2
Эбоселе
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
18
Шиф
4
Келли
4
Келли
18
Шиф
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
Остались в запасе
Ковентри
Дерби Каунти
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Джоди Джонс
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Джоди Джонс
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Ковентри - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
Новости команд
Все
Ковентри
Дерби Каунти
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+