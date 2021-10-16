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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 октября 2021
Фулхэм
16.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 12 тур
4 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
10'
А. Митрович
67'
А. Митрович
72'
Б. Рид
90+1'
Э. Робинсон
55'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 4:1!
Э. Робинсон
90'
+1
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Х. Уилсон
77'
ГОЛ! 3:1!
Б. Рид
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
72'
69'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
67'
63'
Желтая карточка
М. Одубайо
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Д. Брайан
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
К. Уиллок
49'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Д. Болл
45'
Желтая карточка
С. Йохансен
Замена
Б. Рид
️️️️
И. Кавалейру
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Одои
10'
7'
Желтая карточка
Д. Болл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
23
Брайан
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
6
Рид
14
Сери
92
Кебану
10
Уилсон
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-3-1-4
5
Барбе
28
Одубайо
30
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
3
МакКаллум
32
Остин
88
Дьенг
23
Брайан
33
Робинсон
33
Робинсон
23
Брайан
10
Уилсон
15
Чалоба
15
Чалоба
10
Уилсон
8
Иван Кавалейру
14
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
4
Болл
13
Дайкс
13
Дайкс
4
Болл
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
Остались в запасе
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
2
Джимми Данн
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Фулхэм - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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