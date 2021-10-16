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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ковентри
Блэкберн - Ковентри: обзор матча 16 октября 2021
Блэкберн
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 2
Завершен
Ковентри
39'
Д. Ротуэлл
45'
С. Галлахер
62'
Т. Уокер
68'
Т. Камински (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ковентри
79'
Желтая карточка
Т. Кейн
79'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Т. Уокер
Замена
Б. Бреретон
️️️️
С. Галлахер
74'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
73'
68'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Т. Камински
Замена
И. Поведа
️️️️
Т. Долан
66'
Замена
J. Davenport
️️️️
Д. Бакли
66'
63'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Б. Шиф
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Уокер
Пас отдал
Т. Кейн
ГОЛ! 2:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Д. Ротуэлл
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ротуэлл
Пас отдал
С. Галлахер
39'
Желтая карточка
Д. Бакли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
2-4-4
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
27
Трэвис
6
Бакли
14
Эдун
20
Галлахер
24
Долан
6
ван Хеке
1-1-5
21
Мур
34
Кейн
17
О'Харе
4
Келли
10
Уокер
5
Хайам
14
Дьекереш
18
Шиф
20
Галлахер
22
Бреретон
22
Бреретон
20
Галлахер
6
Бакли
19
19
6
Бакли
24
Долан
99
Поведа
99
Поведа
24
Долан
10
Уокер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
10
Уокер
18
Шиф
38
Хамер
38
Хамер
18
Шиф
Остались в запасе
Блэкберн
Ковентри
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
7
Лейтон Кларксон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Блэкберн - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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