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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ковентри
Миллуолл - Ковентри: обзор матча 18 сентября 2021
Миллуолл
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Ковентри
21'
Д. Сэйвилл
9'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ковентри
82'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. О'Харе
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Кифтенбельд
81'
81'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
81'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
M. Smith
69'
Желтая карточка
М. Уоллес
62'
62'
Замена
М. Роуз
️️️️
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Д. Уоллес
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
4-3-3
33
Биалковски
5
Баллард
2
Мэлони
5
Купер
3
Уоллес
8
Кифтенбельд
6
Сэйвилл
17
Уоллес
9
Брэдшоу
17
18
Леонард
2-1-5
21
Мур
34
Кейн
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
22
Матсен
5
Хайам
5
МакФадзин
38
Хамер
18
Шиф
8
Кифтенбельд
11
Мэхони
11
Мэхони
8
Кифтенбельд
17
16
Митчелл
16
Митчелл
17
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
17
О'Харе
24
Аллен
24
Аллен
17
О'Харе
6
Кларк-Салтер
5
Роуз
5
Роуз
6
Кларк-Салтер
Остались в запасе
Миллуолл
Ковентри
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Джоди Джонс
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
29
Мартин Уогхорн
ЦП
10
Джоди Джонс
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Миллуолл - Ковентри
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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