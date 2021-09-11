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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Миллуолл
Вест Бромвич - Миллуолл: обзор матча 11 сентября 2021
Вест Бромвич
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
49'
К. Бартли
55'
Д. Баллард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Миллуолл
81'
Замена
М. Беннетт
️️️️
О. Ожо
81'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Б. Митчелл
60'
Желтая карточка
М. Уоллес
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баллард
Пас отдал
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
Пас отдал
К. Таунсенд
49'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Г. Диангана
46'
Пенальти не реализован!
К. Грант
45'
+3
43'
Желтая карточка
Б. Митчелл
Желтая карточка
С. Кипр
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-3-3-1
26
Джонстон
4
Кипр
5
Бартли
6
Аджайи
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
20
Моуатт
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
4-5-1
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
2
Мэлони
5
Баллард
16
Митчелл
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
9
Ожо
6
Сэйвилл
17
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
19
Диангана
9
Хагилл
9
Хагилл
19
Диангана
16
Митчелл
18
Леонард
18
Леонард
16
Митчелл
9
Ожо
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Ожо
Остались в запасе
Вест Бромвич
Миллуолл
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Вест Бромвич - Миллуолл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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