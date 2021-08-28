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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Сток Сити
Фулхэм - Сток Сити: обзор матча 28 августа 2021
Фулхэм
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
5'
Х. Уилсон
53'
Б. Рид
72'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Сток Сити
Пенальти не реализован!
А. Митрович
90'
+3
Замена
Н. Кебану
️️️️
Х. Уилсон
87'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ф. Карвалью
80'
74'
Замена
А. Даути
️️️️
Т. Смит
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Митрович
72'
68'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
С. Клукас
59'
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 2:0!
Б. Рид
53'
40'
Желтая карточка
Б. Уилмот
ГОЛ! 1:0!
Х. Уилсон
Пас отдал
А. Митрович
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ПВ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
33
Робинсон
4
Адарабиойо
3
Рим
3
Одои
14
Сери
14
Карвалью
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
17
Онома
3-2-3-2
39
Барсик
16
Уилмот
5
Эстигард
14
Тимон
2
Смит
15
Суттар
6
Клукас
7
Аллен
8
Вранчич
26
Флетчер
18
Браун
10
Уилсон
92
Кебану
92
Кебану
10
Уилсон
14
Карвалью
6
Рид
6
Рид
14
Карвалью
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
2
Смит
45
Даути
45
Даути
2
Смит
6
Клукас
14
Сойерс
14
Сойерс
6
Клукас
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
Остались в запасе
Фулхэм
Сток Сити
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Фулхэм - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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