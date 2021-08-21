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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Мидлсбро
Дерби Каунти - Мидлсбро: обзор матча 21 августа 2021
Дерби Каунти
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Мидлсбро
Желтая карточка
Н. Бирн
90'
+2
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Йозвяк
83'
79'
Замена
Д. Коберн
️️️️
У. Икпеазу
Замена
Л. Уотсон
️️️️
S. Baldock
71'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
65'
Замена
J. Stretton
️️️️
Л. Сибли
64'
58'
Замена
Д. Хаусон
️️️️
Л. Пелтье
54'
Желтая карточка
М. Бола
43'
Желтая карточка
М. Тавернье
30'
Желтая карточка
Л. Пелтье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Дерби Каунти
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
4-4-2
13
Рос
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Ягиелка
18
Берд
32
Сибли
11
Моррисон
4
Шинни
9
72
Йозвяк
3-2-1-3
1
Ламли
16
Бола
23
Фрай
2
Дейкстел
21
Пелтье
16
Тавернье
8
Морси
9
Икпеазу
25
Джонс
25
Крукс
9
8
Уотсон
8
Уотсон
9
32
Сибли
14
14
32
Сибли
72
Йозвяк
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
72
Йозвяк
21
Пелтье
16
Хаусон
16
Хаусон
21
Пелтье
9
Икпеазу
19
Коберн
19
Коберн
9
Икпеазу
Остались в запасе
Дерби Каунти
Мидлсбро
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Дерби Каунти - Мидлсбро
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
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