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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Рединг
Ковентри - Рединг: обзор матча 21 августа 2021
Ковентри
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Рединг
62'
Д. Аллен
90+8'
М. Гудден
40'
Д. Свифт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Рединг
ГОЛ! 2:1!
М. Гудден
Пас отдал
Г. Хамер
90'
+8
Желтая карточка
Г. Хамер
90'
+5
Желтая карточка
Б. Шиф
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
Д. Кларк
84'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
К. О'Харе
78'
75'
Желтая карточка
Э. Риномхота
ГОЛ! 1:1!
Д. Аллен
Пас отдал
В. Дьекереш
62'
62'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Ф. Азиз
Замена
М. Гудден
️️️️
М. Уогхорн
61'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ж. Да Коста
61'
59'
Замена
Т. Холмс
️️️️
Т. Макинтайр
50'
Желтая карточка
Т. Деле-Баширу
Желтая карточка
Я. Матсен
45'
+1
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Свифт
Желтая карточка
Д. Хайам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Ковентри
25
Райан Хоули
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Киан Ливи
ЦП
39
Джамари Кларк
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
1-1-5
21
Мур
29
Уогхорн
17
О'Харе
25
Дабо
96
Да Коста
5
МакФадзин
5
Хайам
38
Хамер
4-2-4
1
Кабрал
26
Мур
5
Моррисон
26
Макинтайр
17
Идом
8
Свифт
4
Риномхота
29
Лорент
11
Азиз
20
Деле-Баширу
47
Пушкаш
96
Да Коста
24
Аллен
24
Аллен
96
Да Коста
29
Уогхорн
24
Гудден
24
Гудден
29
Уогхорн
11
Азиз
30
Хойлетт
30
Хойлетт
11
Азиз
20
Деле-Баширу
39
Кларк
39
Кларк
20
Деле-Баширу
26
Макинтайр
12
Холмс
12
Холмс
26
Макинтайр
Остались в запасе
Ковентри
Рединг
25
Райан Хоули
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Ковентри - Рединг
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
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