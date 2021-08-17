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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Бристоль Сити
Рединг - Бристоль Сити: обзор матча 17 августа 2021
Рединг
17.08.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
19'
Ф. Азиз
81'
Л. Мур
5'
А. Вайманн
14'
К. Мартин
52'
А. Вайманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Бристоль Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Джеймс
ГОЛ! 2:3!
Л. Мур
Пас отдал
Д. Свифт
81'
77'
Замена
N. Baker
️️️️
К. Принг
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Пушкаш
77'
67'
Замена
К. Палмер
️️️️
А. Скотт
52'
ГОЛ! 1:3!
А. Вайманн
Пас отдал
А. Скотт
51'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Э. Кинг
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
И. Бристоу
46'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Азиз
Пас отдал
И. Бристоу
19'
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Мартин
Пас отдал
К. Принг
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Вайманн
Пас отдал
К. Мартин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
29
Джош Лорент
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Бристоль Сити
6
Nathan Baker
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-2-4
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
5
Моррисон
26
Макинтайр
4
Риномхота
8
Свифт
29
Лорент
47
Пушкаш
23
Бристоу
11
Азиз
3-2-5
25
Бентли
26
Калас
12
Дасилва
2
Симпсон
37
Джеймс
10
Кинг
8
Скотт
5
Аткинсон
3
Принг
18
Вайманн
18
Мартин
23
Бристоу
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
23
Бристоу
47
Пушкаш
39
Кларк
39
Кларк
47
Пушкаш
3
Принг
6
6
3
Принг
10
Кинг
4
Массенго
4
Массенго
10
Кинг
8
Скотт
45
Палмер
45
Палмер
8
Скотт
Остались в запасе
Рединг
Бристоль Сити
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
26
Зак Винер
ЦЗ
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
10
Киан Ливи
ЦП
12
Том Холмс
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
Остались в запасе
26
Зак Винер
ЦЗ
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Рединг - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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