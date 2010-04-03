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Судьи
Главный судья:
Маттео Трефолони (Сиена)

Дженоа - Ливорно

03.04.2010, Суббота, 17:00 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Италия. Серия А, 32 тур Дженоа - Ливорно
Италия. Серия А (2009/2010)
13 тур
22 ноября, воскресенье 17:00 Ливорно 2:1 Дженоа
Товарищеские матчи 2009

6 января, вторник 17:00 Ливорно 3:3 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Ливорно 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:1 Ливорно
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 38 24 10 4 75:34 +41 82
2. Рома 38 24 8 6 68:41 +27 80
3. Милан 38 20 10 8 60:39 +21 70
4. Сампдория 38 19 10 9 49:41 +8 67
5. Палермо 38 18 11 9 59:47 +12 65
6. Наполи 38 15 14 9 50:43 +7 59
7. Ювентус 38 16 7 15 55:56 -1 55
8. Парма 38 14 10 14 46:51 -5 52
9. Дженоа 38 14 9 15 57:61 -4 51
10. Бари 38 13 11 14 49:49 0 50
11. Фиорентина 38 13 8 17 48:47 +1 47
12. Лацио 38 11 13 14 39:43 -4 46
13. Катания 38 10 15 13 44:45 -1 45
14. Кьево 38 12 8 18 37:42 -5 44
15. Удинезе 38 11 11 16 54:59 -5 44
16. Кальяри 38 11 11 16 56:58 -2 44
17. Болонья 38 10 12 16 42:55 -13 42
18. Аталанта 38 9 8 21 37:53 -16 35
19. Сиена 38 7 10 21 40:67 -27 31
20. Ливорно 38 7 8 23 27:61 -34 29
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