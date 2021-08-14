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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкберн
Миллуолл - Блэкберн: обзор матча 14 августа 2021
Миллуолл
14.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
64'
Д. Уоллес
76'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Блэкберн
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Д. Эванс
87'
82'
Желтая карточка
Д. Айяла
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Сэйвилл
81'
Замена
M. Smith
️️️️
Б. Афобе
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Д. Ротуэлл
74'
Замена
H. Chapman
️️️️
Д. Бакли
73'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Г. Пикеринг
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
С. Мэлони
64'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
60'
52'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
46'
Замена
Х. Картер
️️️️
Т. Долан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Блэкберн
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Уоллес
12
Эванс
2
Мэлони
5
Купер
5
Баллард
6
Сэйвилл
17
Уоллес
8
Кифтенбельд
23
Афобе
20
МакНамара
2-4-1-3
1
Камински
24
Ньямб
4
Айяла
7
Ротуэлл
27
Трэвис
26
Ленихэн
6
Бакли
22
Бреретон
3
Пикеринг
20
Галлахер
24
Долан
12
Эванс
16
Митчелл
16
Митчелл
12
Эванс
6
Сэйвилл
18
Леонард
18
Леонард
6
Сэйвилл
23
Афобе
17
17
23
Афобе
24
Долан
17
Картер
17
Картер
24
Долан
6
Бакли
20
20
6
Бакли
3
Пикеринг
14
14
3
Пикеринг
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкберн
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
35
Tyler Magloire
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Миллуолл - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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