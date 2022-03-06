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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия К
Рапид - Аустрия К: обзор матча 06 марта 2022
Рапид
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Аустрия К
15'
Б. Циммерманн
57'
Б. Циммерманн
90+6'
Ф. Дрейф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия К
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дрейф
Пас отдал
К. Аразе
90'
+6
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Петрович
90'
+2
86'
Замена
Н. Виммер
️️️️
К. Цветко
82'
Желтая карточка
К. Цветко
77'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Т. Шумахер
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Б. Циммерманн
73'
66'
Замена
Р. Реп
️️️️
П. Грайль
Желтая карточка
Б. Циммерманн
65'
Замена
К. Аразе
️️️️
Ю. Демир
60'
ГОЛ! 2:0!
Б. Циммерманн
57'
Желтая карточка
Ю. Демир
52'
ГОЛ! 1:0!
Б. Циммерманн
Пас отдал
Ф. Стойкович
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
55
Райко Реп
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
4-2-1-3
1
Хедл
30
Стойкович
6
Виммер
4
Айву
5
Морман
21
Петрович
10
Любичич
18
Груль
9
Дрейф
9
Циммерманн
22
Демир
4-1-2-3
13
Менцель
7
Яриц
33
Шумахер
8
Гезос
31
Марер
81
Гемичибаши
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
63
Сараванья
24
Цветко
32
Пинк
21
Петрович
15
Граховац
15
Граховац
21
Петрович
9
Циммерманн
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
9
Циммерманн
22
Демир
36
Аразе
36
Аразе
22
Демир
24
Цветко
37
Виммер
37
Виммер
24
Цветко
18
Грайль
55
Реп
55
Реп
18
Грайль
33
Шумахер
7
7
33
Шумахер
Остались в запасе
Рапид
Аустрия К
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Аустрия К
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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