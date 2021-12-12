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Аустрия - ЛАСК

12.12.2021, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 18 тур Аустрия - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
7 тур
12 сентября, воскресенье 15:30 ЛАСК 0:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
12 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Аустрия 1:1 ЛАСК
1 тур
11 сентября, пятница 21:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
13 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 2:0 Аустрия
2 тур
3 августа, суббота 18:00 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 ЛАСК 5:2 Аустрия
26 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 2:2 ЛАСК
19 тур
22 февраля, пятница 21:30 ЛАСК 2:0 Аустрия
8 тур
23 сентября, воскресенье 15:30 Аустрия 0:3 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
21 апреля, суббота 19:30 ЛАСК 1:0 Аустрия
22 тур
10 февраля, суббота 20:30 Аустрия 1:3 ЛАСК
13 тур
28 октября, суббота 19:30 ЛАСК 2:2 Аустрия
4 тур
12 августа, суббота 19:30 Аустрия 2:0 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 20:30 Аустрия 5:0 ЛАСК
22 тур
26 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 0:4 Аустрия
12 тур
23 октября, суббота 20:30 Аустрия 4:1 ЛАСК
2 тур
25 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 3:4 Аустрия
Чемпионат Австрии (2009/2010)
33 тур
2 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:1 Аустрия
23 тур
6 марта, суббота 20:00 Аустрия 0:1 ЛАСК
12 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Аустрия 3:0 ЛАСК
2 тур
24 июля, пятница 22:30 ЛАСК 4:5 Аустрия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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