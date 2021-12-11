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Зальцбург - Тироль

11.12.2021, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 18 тур Зальцбург - Тироль
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
7 тур
11 сентября, суббота 18:00 Тироль 1:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021), группа A
10 тур
22 мая, суббота 18:00 Зальцбург 4:0 Тироль
4 тур
21 апреля, среда 19:30 Тироль 3:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
17 тур
13 февраля, суббота 19:00 Тироль 2:4 Зальцбург
6 тур
31 октября, суббота 19:00 Зальцбург 5:0 Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
17 тур
7 декабря, суббота 19:00 Зальцбург 5:1 Тироль
6 тур
31 августа, суббота 18:00 Тироль 1:5 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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