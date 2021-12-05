ЛАСК - Рид

|6 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Рид
|1:0
|ЛАСК
|31 тур
|30 апреля, суббота
|20:30
|ЛАСК
|1:1
|Рид
|21 тур
|19 февраля, суббота
|18:00
|Рид
|2:0
|ЛАСК
|13 тур
|30 октября, суббота
|20:30
|ЛАСК
|0:3
|Рид
|3 тур
|31 июля, суббота
|20:30
|Рид
|1:0
|ЛАСК
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тироль
|32
|10
|10
|12
|46:58
|-12
|28
|2.
|ЛАСК
|32
|9
|12
|11
|44:42
|+2
|26
|3.
|Хартберг
|32
|7
|12
|13
|43:47
|-4
|22
|4.
|Рид
|32
|8
|13
|11
|40:54
|-14
|22
|5.
|Альтах
|32
|7
|8
|17
|24:49
|-25
|22
|6.
|Адмира Ваккер
|32
|6
|13
|13
|36:46
|-10
|21