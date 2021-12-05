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Вольфсберг - Альтах

05.12.2021, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 17 тур Вольфсберг - Альтах
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
6 тур
28 августа, суббота 18:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
19 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 Вольфсберг 0:1 Альтах
8 тур
21 ноября, суббота 19:00 Альтах 0:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
5 тур
24 августа, суббота 18:00 Вольфсберг 5:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
23 февраля, суббота 19:00 Вольфсберг 0:0 Альтах
8 тур
22 сентября, суббота 18:00 Альтах 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
14 апреля, суббота 19:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
21 тур
3 февраля, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
12 тур
21 октября, суббота 19:30 Альтах 3:2 Вольфсберг
3 тур
6 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
19 тур
10 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:1 Вольфсберг
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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