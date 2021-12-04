Введите ваш ник на сайте

Зальцбург - Хартберг

04.12.2021, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 17 тур Зальцбург - Хартберг
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
6 тур
28 августа, суббота 18:00 Хартберг 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
15 тур
30 января, суббота 19:00 Хартберг 0:3 Зальцбург
4 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Зальцбург 7:1 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020), группа A
8 тур
28 июня, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Хартберг
2 тур
7 июня, воскресенье 18:00 Хартберг 0:6 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
14 декабря, суббота 19:00 Хартберг 2:2 Зальцбург
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 7:2 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
24 ноября, суббота 19:00 Хартберг 0:4 Зальцбург
4 тур
18 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Хартберг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
...
  • Читайте нас: 