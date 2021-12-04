Штурм - Адмира Ваккер

|6 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Штурм
|6 тур
|29 августа, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Штурм
|22 тур
|21 марта, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:0
|Штурм
|11 тур
|12 декабря, суббота
|19:00
|Штурм
|3:0
|Адмира Ваккер
|20 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:2
|Штурм
|9 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|4:1
|Адмира Ваккер
|13 тур
|3 ноября, суббота
|19:00
|Штурм
|1:1
|Адмира Ваккер
|2 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Адмира Ваккер
|2:3
|Штурм
|28 тур
|22 марта, суббота
|22:00
|Штурм
|3:1
|Адмира Ваккер
|19 тур
|7 декабря, суббота
|22:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Штурм
|10 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Штурм
|1:0
|Адмира Ваккер
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|18:30
|Адмира Ваккер
|2:2
|Штурм
|35 тур
|22 мая, среда
|22:30
|Адмира Ваккер
|2:1
|Штурм
|26 тур
|16 марта, суббота
|21:30
|Штурм
|3:2
|Адмира Ваккер
|17 тур
|24 ноября, суббота
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Штурм
|8 тур
|15 сентября, суббота
|20:30
|Штурм
|3:0
|Адмира Ваккер
|35 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Штурм
|26 тур
|21 марта, среда
|23:30
|Штурм
|1:0
|Адмира Ваккер
|17 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|1:0
|Штурм
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Штурм
|1:1
|Адмира Ваккер
|36 тур
|25 мая, среда
|22:30
|Штурм
|2:1
|Адмира Ваккер
|26 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Адмира Ваккер
|1:0
|Штурм
|13 тур
|30 октября, суббота
|20:30
|Штурм
|2:0
|Адмира Ваккер
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|20:30
|Адмира Ваккер
|2:2
|Штурм
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11