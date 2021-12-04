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Штурм - Адмира Ваккер

04.12.2021, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 17 тур Штурм - Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
6 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
22 тур
21 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 0:0 Штурм
11 тур
12 декабря, суббота 19:00 Штурм 3:0 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
20 тур
22 февраля, суббота 19:00 Адмира Ваккер 0:2 Штурм
9 тур
29 сентября, воскресенье 15:30 Штурм 4:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
13 тур
3 ноября, суббота 19:00 Штурм 1:1 Адмира Ваккер
2 тур
4 августа, суббота 18:00 Адмира Ваккер 2:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Штурм 3:1 Адмира Ваккер
19 тур
7 декабря, суббота 22:00 Адмира Ваккер 0:1 Штурм
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Штурм 1:0 Адмира Ваккер
1 тур
21 июля, воскресенье 18:30 Адмира Ваккер 2:2 Штурм
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
35 тур
22 мая, среда 22:30 Адмира Ваккер 2:1 Штурм
26 тур
16 марта, суббота 21:30 Штурм 3:2 Адмира Ваккер
17 тур
24 ноября, суббота 19:00 Адмира Ваккер 0:1 Штурм
8 тур
15 сентября, суббота 20:30 Штурм 3:0 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
35 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Штурм
26 тур
21 марта, среда 23:30 Штурм 1:0 Адмира Ваккер
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 1:0 Штурм
8 тур
18 сентября, воскресенье 18:00 Штурм 1:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Штурм 2:1 Адмира Ваккер
26 тур
19 марта, суббота 20:00 Адмира Ваккер 1:0 Штурм
13 тур
30 октября, суббота 20:30 Штурм 2:0 Адмира Ваккер
3 тур
1 августа, воскресенье 20:30 Адмира Ваккер 2:2 Штурм
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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