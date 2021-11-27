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Аустрия К - Зальцбург

27.11.2021, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 16 тур Аустрия К - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
5 тур
21 августа, суббота 18:00 Зальцбург 3:1 Аустрия К
Чемпионат Австрии (2009/2010)
29 тур
10 апреля, суббота 20:00 Аустрия К 0:2 Зальцбург
19 тур
11 декабря, пятница 21:30 Зальцбург 1:0 Аустрия К
10 тур
4 октября, воскресенье 20:00 Зальцбург 7:1 Аустрия К
9 тур
26 сентября, суббота 20:00 Аустрия К 1:2 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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