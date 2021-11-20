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Зальцбург - Адмира Ваккер

20.11.2021, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 15 тур Зальцбург - Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2021/2022)
4 тур
14 августа, суббота 18:00 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2020/2021)
21 тур
13 марта, суббота 19:00 Зальцбург 3:1 Адмира Ваккер
10 тур
5 декабря, суббота 19:00 Адмира Ваккер 1:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
16 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
5 тур
25 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 5:0 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 0:2 Зальцбург
11 тур
20 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 22:00 Зальцбург 0:0 Адмира Ваккер
21 тур
18 декабря, среда 23:30 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
12 тур
19 октября, суббота 18:30 Зальцбург 6:0 Адмира Ваккер
3 тур
3 августа, суббота 21:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
34 тур
18 мая, суббота 20:30 Зальцбург 3:1 Адмира Ваккер
25 тур
10 марта, воскресенье 19:00 Адмира Ваккер 2:3 Зальцбург
16 тур
18 ноября, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
7 тур
1 сентября, суббота 20:30 Адмира Ваккер 0:4 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
7 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Адмира Ваккер
20 тур
7 марта, среда 21:30 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
11 тур
15 октября, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Адмира Ваккер
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 20:30 Зальцбург 2:3 Адмира Ваккер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Адмира Ваккер 1:1 Зальцбург
2 тур
27 октября, среда 22:30 Зальцбург 4:0 Адмира Ваккер
12 тур
24 октября, воскресенье 20:30 Адмира Ваккер 0:1 Зальцбург
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 25 5 2 77:19 +58 52
2. Штурм 32 16 8 8 62:46 +16 37
3. Аустрия В 32 11 13 8 44:39 +5 29
4. Вольфсберг 32 14 5 13 48:53 -5 28
5. Рапид В 32 10 11 11 48:45 +3 25
6. Аустрия Кл 32 8 12 12 43:57 -14 21
* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11
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