Зальцбург - Адмира Ваккер

|4 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Зальцбург
|4 тур
|14 августа, суббота
|18:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Зальцбург
|21 тур
|13 марта, суббота
|19:00
|Зальцбург
|3:1
|Адмира Ваккер
|10 тур
|5 декабря, суббота
|19:00
|Адмира Ваккер
|1:0
|Зальцбург
|16 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Адмира Ваккер
|1:1
|Зальцбург
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|5:0
|Адмира Ваккер
|22 тур
|17 марта, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|0:2
|Зальцбург
|11 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Адмира Ваккер
|30 тур
|29 марта, суббота
|22:00
|Зальцбург
|0:0
|Адмира Ваккер
|21 тур
|18 декабря, среда
|23:30
|Адмира Ваккер
|0:1
|Зальцбург
|12 тур
|19 октября, суббота
|18:30
|Зальцбург
|6:0
|Адмира Ваккер
|3 тур
|3 августа, суббота
|21:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Зальцбург
|34 тур
|18 мая, суббота
|20:30
|Зальцбург
|3:1
|Адмира Ваккер
|25 тур
|10 марта, воскресенье
|19:00
|Адмира Ваккер
|2:3
|Зальцбург
|16 тур
|18 ноября, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|2:0
|Адмира Ваккер
|7 тур
|1 сентября, суббота
|20:30
|Адмира Ваккер
|0:4
|Зальцбург
|29 тур
|7 апреля, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Адмира Ваккер
|20 тур
|7 марта, среда
|21:30
|Адмира Ваккер
|1:1
|Зальцбург
|11 тур
|15 октября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Адмира Ваккер
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|0:1
|Зальцбург
|30 тур
|23 апреля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:3
|Адмира Ваккер
|20 тур
|13 февраля, воскресенье
|18:00
|Адмира Ваккер
|1:1
|Зальцбург
|2 тур
|27 октября, среда
|22:30
|Зальцбург
|4:0
|Адмира Ваккер
|12 тур
|24 октября, воскресенье
|20:30
|Адмира Ваккер
|0:1
|Зальцбург
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|25
|5
|2
|77:19
|+58
|52
|2.
|Штурм
|32
|16
|8
|8
|62:46
|+16
|37
|3.
|Аустрия В
|32
|11
|13
|8
|44:39
|+5
|29
|4.
|Вольфсберг
|32
|14
|5
|13
|48:53
|-5
|28
|5.
|Рапид В
|32
|10
|11
|11
|48:45
|+3
|25
|6.
|Аустрия Кл
|32
|8
|12
|12
|43:57
|-14
|21
|* - Рапид: снято 16
Аустрия: снято 17
Штурм: снято 19
Аустрия К: снято 15
Зальцбург: снято 28
ЛАСК: снято 13
Альтах: снято 7
Рид: снято 15
Адмира Ваккер: снято 10
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 12
Хартберг: снято 11